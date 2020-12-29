Оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, - Нацполіція

В поліції закликали "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває

В поліції закликали "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває

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Оголошення підозри Максиму Микитасю не має нічого спільного із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує. Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

У Нацполіції наголошують, що публічно оприлюднена лише частина доказів, зібраних поліцейськими в рамках досудового розслідування. Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням із процесуальним керівником підозри Максиму Микитасю у вчиненні тяжких злочинів - викраденні людини та вимаганні. Адже відповідно до ст. 222 КПК України, "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим".

Звертаємо увагу, що кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи, - заявляють у поліції.

Національна поліція України закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії, санкціоновані прокуратурою та судом.

Раніше повідомлялося, що прокуратура і поліція будуть просити суд відправити Микитася в СІЗО - Геращенко.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.