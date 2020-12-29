09:03  29 грудня
В Україні за добу захворіли 6988 осіб COVID-19
17:53  29 грудня
Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом
08:11  29 грудня
Ситуація на Донбасі: зранку в зоні ООС спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2020, 21:11 9

Оголошена підозра Микитасю не пов'язана із корупційними злочинами, в яких він фігурує, - Нацполіція

29 грудня 2020, 21:11 9
Читайте также на русском языке
В поліції закликали "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває
В поліції закликали "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває
Фото INSIDER
Читайте также
на русском языке

Оголошення підозри Максиму Микитасю не має нічого спільного із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує. Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу. 

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

У Нацполіції наголошують, що публічно оприлюднена лише частина доказів, зібраних поліцейськими в рамках досудового розслідування. Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням із процесуальним керівником підозри Максиму Микитасю у вчиненні тяжких злочинів - викраденні людини та вимаганні. Адже відповідно до ст. 222 КПК України, "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим".

Звертаємо увагу, що кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи, - заявляють у поліції.

Національна поліція України закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії, санкціоновані прокуратурою та судом.

Раніше повідомлялося, що прокуратура і поліція будуть просити суд відправити Микитася в СІЗО - Геращенко.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.

кримінал підозра корупція Нацполіція Максим Микитась
В Нацполіції підтвердили вручення підозри Микитасю у викраденні людини
29 грудня 2020, 13:10
У Харкові викрили посадовців, які незаконно здавали в оренду нерухомість "Укроборонпрому"
28 грудня 2020, 18:21
НАБУ передало до суду справу сина Свинарчука-Гладковського
28 грудня 2020, 17:17
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки
Справа Татарова: чому Банкова програє
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »