Експоліцейську, яка стала "уповноваженою з прав людини ЛНР", засудили до 8 років

Фото: Київська міська прокуратура

Колишню слідчу поліції, яка після окупації частини Луганщини добровільно обійняла посаду так званої "уповноваженої з прав людини ЛНР", заочно засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Жінку визнали винною в діях, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну меж території та державного кордону України за попередньою змовою групою осіб. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, до окупації частини Луганської області жінка працювала слідчою поліції. У 2021 році вона добровільно погодилася обійняти посаду так званої "уповноваженої з прав людини ЛНР" та виконувала функції органу окупаційної адміністрації.

"Жінка брала участь у спільних заходах із представниками РФ, виконувала вказівки учасників так званої "ЛНР”, спрямовані на функціонування системи органів окупаційної влади", — зазначили у прокуратурі.

Судовий розгляд відбувався за процедурою in absentia — без присутності обвинуваченої. За його результатами жінку засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.