Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру - ЗМІ

Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії

Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії

Фото: із відкритих джерел

Слідчі Національної поліції прийшли з обшуками до колишнього власника корпорації “Укрбуд” Максима Микитася, який раніше дав свідчення проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

За його словами, слідчі Національної поліції прийшли до будинку Максима Микитася сьогодні, 29 грудня о 6.00 ранку.

Він зазначив, що Максим Микитась продовжує перебувати під охороною спецназу НАБУ, а захисники ексвласника "Укрбуду” готують заяву.

Водночас агентство "Інтерфакс-Україна” із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що Максиму Микитасю повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві

Сьогодні у Микитася відбувалися слідчі дії, йому повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста столичної компанії", - сказав співрозмовник агентства.

Видання Страна.UA повідомляє, що обшук у Микитася триває, далі в суд надійде клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

І не виключено, що Микитась знову відправиться в СІЗО, звідки він зовсім недавно вийшов після операції з НАБУ, давши свідчення проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова”, - пише видання.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.