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02 листопада 2026, 18:37

У Києві псевдоправоохоронці пограбували чоловіка на 160 тисяч гривень

02 листопада 2026, 18:37
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Фото: поліція Києва
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У Києві двоє чоловіків, представившись правоохоронцями, увірвалися до квартири 30-річного киянина та заволоділи його грошима на суму близько 160 тисяч гривень

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік перебував удома, коли хтось подзвонив у двері. Оскільки він очікував на електрика, одразу відчинив. Однак замість майстра до квартири увірвалися двоє незнайомців.

Нападники повалили господаря на підлогу та утримували його. Вони заявили, що нібито є правоохоронцями й мають перевірити чоловіка на причетність до співпраці з представниками РФ.

Після цього зловмисники змусили киянина переказати всі заощадження з його криптогаманця на підконтрольний їм рахунок, а також віддати готівку, яка була в помешканні. Загалом вони заволоділи коштами на близько 160 тисяч гривень.

За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали двох жителів Житомирської області віком 42 та 43 роки. За інформацією правоохоронців, чоловіки спеціально приїхали до столиці, щоб вчинити напад.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.

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