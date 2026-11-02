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9 років ув’язнення та конфіскація майна: ВАКС засудив експершу заступницю голови ДМС

02 листопада 2026, 17:45
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Фото: САП
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Вищий антикорупційний суд 2 листопада 2026 року оголосив вирок колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України. Її визнали винною в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Суд призначив їй 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews.

Окрім ув’язнення, колишній посадовиці заборонили протягом трьох років обіймати визначені законом посади на державній службі та в органах, пов’язаних із запобіганням корупції. Заборона не поширюється на виборні посади.

Вирок ухвалили за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прохання надати та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Водночас вирок ще не набрав законної сили. Це станеться через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

За матеріалами досудового розслідування, у червні 2017 року посадовиця запропонувала організувати громадянину В’єтнаму оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні строком на один рік із можливістю подальшого продовження до трьох років.

За забезпечення цього процесу вона попросила 1800 доларів США неправомірної вигоди, які згодом отримала.

Інший епізод стосувався громадянина Ірану. У серпні 2017 року колишня перша заступниця голови ДМС запропонувала організувати набуття ним громадянства України за територіальним походженням. Для цього мали використати завідомо неправдиві офіційні документи.

Після набуття громадянства чоловік мав отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. За вирішення цього питання посадовиця попросила 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Нагадаємо, у квітні у Києві викрили схему легалізації іноземців, яку організував 33-річний чоловік. Учасники групи допомагали іноземцям в'їжджати в Україну та отримувати посвідки на проживання на основі фальшивих документів.

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