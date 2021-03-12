КСУ продовжує розподіляти справи на відстороненого Тупицького - ЗМІ

Він юридично залишається головою суду, хоча фактично не може виконувати свої обов’язки

Він юридично залишається головою суду, хоча фактично не може виконувати свої обов’язки

Фото: із відкритих джерел

У Конституційному суді України досі розподіляють розгляд справ на Олександра Тупицького, якого президент Володимир Зеленський відсторонив від посади судді.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, після того, як Офіс генпрокурора висунув Тупицькому підозри, а Володимир Зеленський підписав указ про його відсторонення, на нього були розподілені щонайменше три справи.

Справи розподіляли навіть тоді, коли державна охорона припинила пускати його до будівлі КСУ.

На розгляд Тупицького розподілили спочатку конституційну скаргу громадянина Володимира Єрьоміна від 5 січня 2021 року, яка стосувалася відповідності Конституції положень закону "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні", ізакону "Про національну поліцію України".

25 січня на Олександра Тупицького розподілили скаргу від громадянина Олега Тищенка щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про Державний земельний кадастр".

22 лютого 2021 року на розгляд Тупицького потрапила конституційна скарга громадянки Наталії Калашник щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу України.

У Конституційному суді заявили, що розподіл справ відбувається в автоматичному порядку.

Автоматичний розподіл звернень до суду щодо судді Тупицького О.М. означає виконання передбачених законом №2135, регламентом та інструкцією зазначених вище заходів стосовно усіх конституційних подань, звернень, скарг, що надходять до суду, з метою їхнього розподілу між усіма суддями, включаючи Тупицького О.М." - заявили в КСУ.

Також у своєму розслідуванні журналісти повідомляють, що Олександр Тупицький готує для інших суддів Конституційного суду проєкти порядку денного із вказівками, що саме їм потрібно розглядати, а що ні.

За словами судді КСУ Ігоря Сліденка, юридично головою суду залишається Тупицький, фактично його обов’язки виконує Сергій Головатий.

Нагадаємо, раніше Верховний суд не дав хід позову про відсторонення голови КСУ Тупицького.

26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.

12 березня стало відомо про черговий скандал у КСУ: судді призначали помічниками родичів колег, зарплати помічників суддів сягають 450 тисяч гривень на рік.