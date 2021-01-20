Справа Татарова: Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення

Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви

Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви

Фото: zn.ua

Ексголова "Укрбуду" Максим Микитась, якого підозрюють у причетності до заволодіння майном Нацгвардії, стверджує, що не йшов на угоду зі слідством в обмін на звільнення його з-під варти. Таким чином, показання проти заступника керівника Офісу президента Олега Татарова він дав через інші мотиви.

Як передає RegioNews, про це Микитась розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На його думку, в ЗМІ була штучно сформована думка, що він дав свідчення у справі Татарова в обмін на свою свободу.

Підставою для звільнення мене з під варти на домашній арешт було те, що я сплатив державі кошти в розмірі 50 мільйонів гривень. За дії групи інших людей. За умов недоведеності шкоди державі тощо. Лише щоби повернутися до додому", - зазначив Микитась.

Микитась стверджує, що після його свідчень проти заступника Андрія Єрмака у ряді ЗМІ публікують матеріал, де "якісь експерти говорять, що виникнуть проблеми із можливістю застосування такої форми як угода зі слідством". Водночас угоди зі слідством як такої взагалі не існує.

Основна ж причина через яку він дав свідчення про корупційні зв’язки Татарова – особисті мотиви. Микитась розповів, що взяв чинного заступника керівника ОП на роботу після звільнення з МВС. Пізніше він значно покращив свій матеріальне становище, займаючись юридичним супроводом.

Саме через нього, стверджує екснардеп, Микитась лишився з нічим, а новим власником "Укрбуду"став Дмитро Федотенков. "Я не зміг повернути контроль над компанією, коли Федотенков не вніс кошти та все переписав. Я не вірю в простий збіг обставин, що такий досвідчений юрист як Татаров цього не передбачав", – заявив підозрюваний.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань з-за вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.