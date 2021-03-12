Черговий скандал у КСУ: судді призначали помічниками родичів колег

Зарплати помічників суддів сягають 450 тисяч гривень на рік

Зарплати помічників суддів сягають 450 тисяч гривень на рік

Фото: з відкритих джерел

Судді Конституційного суду влаштували на посади до КСУ дружин та родичів інших суддів на посади помічників та наукових консультантів з високими зарплатами.

Як передає RegioNews, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Зокрема, донька чинного судді КСУ Олександра Касмініна Юлія з грудня 2018 року працює помічницею у судді Олександра Литвинова. За 2020 рік вона заробила на цій посаді до 400 тисяч гривень.

Своєю чергою Касмінін взяв у помічниці Ольгу Шапталу, невістку ексголови КСУ Наталії Шаптали. Зараз, за інформацією КСУ, Ольга Шаптала перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Дружина колишнього судді КСУ Михайла Гультая Тамара Федоренко працює помічницею судді Віктора Кривенка. За минулий рік їй було нараховано близько 450 тисяч гривень заробітної плати.

Як йдеться у розслідуванні, помічники суддів КСУ призначаються поза конкурсом, за заявою самого судді. Суддя Литвинов не став відповідати на питання, чи просив його колега Касмінін працевлаштувати його доньку. Сам Касмінін у коментарі журналістам заявив, що його донька стала помічницею судді "відповідно до закону про Конституційний суд".

Нагадаємо, 2 березня голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького, вони стосуються конфлікту інтересів і умисного незазначення в декларації земельної ділянки.