На Рівненщині 17-річний нетверезий мотоцикліст на смерть збив 14-річну дівчину

Фото: поліція Рівненської області

У селі Красносілля Володимирецької громади на Рівненщині внаслідок ДТП загинула 14-річна дівчина. Її збив 17-річний водій мотоцикла, який, за даними поліції, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад "Драгер" показав 1,54 проміле алкоголю

Про це повідомила поліція Рівненської обалсті, передає RegioNews .

Аварія сталася 31 жовтня близько 20:00.

За попередніми даними слідства, водій мотоцикла Loncin не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та наїхав на 14-річну односельчанку, яка йшла дорогою в попутному напрямку.

Дівчину з тяжкими травмами без свідомості госпіталізували до реанімаційного відділення. Однак медикам не вдалося врятувати її життя — неповнолітня померла.

Сам водій мотоцикла внаслідок аварії впав і дістав незначні травми. Після надання медичної допомоги його відпустили.

Відповідно до результатів огляду, 17-річний керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер зафіксував 1,54 проміле. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, слідчі проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині зіткнулися Tesla та мотоцикл. Водії автомобіля та мотоцикла загинули на місці. 57-річна пасажирка легковика та двоє 7-річних дітей дістали травми. Усіх трьох госпіталізували.