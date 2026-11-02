Прикордонники рознесли "на шмаття" російських "ждунів"

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу операторів підрозділу "Меч". Лише за жовтень вони знищили 73 російських "ждунів". Це дрони, які росіяни використовують, зокрема, для розвідки.

Нагадаємо, в жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем у середньому кожні 41 секунду уражали російську ціль, а кожні 159 секунд – військового противника.