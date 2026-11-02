Смертельні ДТП на Прикарпатті: загинули подружжя та пішохідка

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті за останні кілька днів стались одразу дві смертельні аварії. На жаль, загинули троє людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

31 жовтня у Бурштині зіткнулися Daewoo Lanos і Toyota Land Cruiser. Попередньо, 88-річний водій Daewoo виїжджав із другорядної вулиці Енергетиків на вулицю Міцкевича. Він не надав переваги позашляховику, який їхав головною дорогою. Внаслідок ДТП водій Daewoo та його 79-річна дружина від отриманих травм загинули на місці.

Друга ДТП сталась на вулиці Івана Миколайчука в Івано-Франківську 1 листопада. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний водій Volkswagen Amarok заднім ходом заїхав у двір між будинками. Він наїхав на 71-річну місцеву жительку. На жаль, вона загинула від отриманих травм.

Нагадаємо, на Київщині зіткнулися Tesla та мотоцикл. Водії автомобіля та мотоцикла загинули на місці. 57-річна пасажирка легковика та двоє 7-річних дітей дістали травми. Усіх трьох госпіталізували.