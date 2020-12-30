Микитась з’явився на судове засідання і заявив про тиск та погрози

Раніше в засіданні оголосили перерву через неявку підозрюваного

Раніше в засіданні оголосили перерву через неявку підозрюваного

Фото: із відкритих джерел

Колишній власник корпорації “Укрбуд”, який дав свідчення проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, з’явився на засідання суду з обрання запобіжного заходу у справі, яку розслідує проти нього Нацполіція.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Відомо, що раніше Шевченківський суд Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Максиму Микитасю із 14:00 на 17:30, а працівники поліції не могли із ним зв’язатися.

Прибувши до суду, Микитась заявив, що не знав про засідання, яке було призначене на 14:00, а повістку вручили його дружині сьогодні о 13:00.

І тільки від дружини дізнався, що буде суд. Це повний цирк і свавілля. Я не отримував жодної повістки в суд", – сказав Микитась.

Він звинуватив заступника голови Офісу президента Олега Татарова в тиску на правоохоронців з метою посадити його в СІЗО, щоб впливати на інші кримінальні справи проти нього.

Також Микитась зазначив, що сьогодні він отримував погрози по телефону. Він стверджує, що ніколи не працював з юристом, у викраденні якого його зараз звинувачують.

Нагадаємо, 29 грудня Нацполіція провела обшук у будинку Микитася, йому вручили підозру. Ексвласника "Укрбуду” підозрюють в замовленні викрадення юриста столичної компанії.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань через вручення підозри Микитасю.