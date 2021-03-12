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12 марта 2021, 15:44 157

Суд отпустил из СИЗО экс-нардепа Максима Микитася - адвокат

12 марта 2021, 15:44 157
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Ему была изменена мера пресечения
Ему была изменена мера пресечения
Фото: Facebook
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Сегодня, 12 марта Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство адвокатов и разрешил выпустить из СИЗО бывшего руководителя компании "Укрбуд" и нардепа 8 созыва Максима Микитася.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Артур Габриелян, передает RegioNews.

Микитася ранее взяли под стражу по подозрению в похищении человека.

Справедливость восторжествовала. Удовлетворено мое ходатайство. Максим Микитась освобожден из-под стражи, и он едет домой", - написал адвокат.

Другой адвокат Максима Микитася Евгений Грушовец рассказал, что суд изменил для подозреваемого меру пресечения.

Мера пресечения изменена на ночной домашний арест", - сообщил он.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.

20 января Апелляционный суд Киева оставил под арестом Микитася. Он останется под стражей до 27 февраля.

суд СИЗО уголовное дело Максим Микитась домашний арест

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