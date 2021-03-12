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12 березня 2021, 12:51 191

На Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони

12 березня 2021, 12:51 191
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Під час обшуків у ділків вилучено 260 кг "сонячного каменю"
Фото: СБУ
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У Рівненській області Служба безпеки України заблокувала контрабанду нелегально видобутого бурштину-сирцю на суму майже 2 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Незаконний бізнес організували троє мешканців райцентру Сарни. Ділки нелегально видобували бурштин-сирець для реалізації на чорному ринку, у тому числі іноземним "замовникам". Виявлений товар зловмисники планували контрабандно переправити до однієї з країн Східної Азії", - повідомили оперативники.

Частину товару для перепродажу зловмисники скуповували в інших учасників тіньового промислу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення правопорушників до відповідальності.

Нагадаємо, на Волині вилучили майже 200 кілограмів контрабандного бурштину.

СБУ кримінальна справа контрабанда бурштин правоохоронці

 
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