На Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони

Під час обшуків у ділків вилучено 260 кг "сонячного каменю"

Під час обшуків у ділків вилучено 260 кг "сонячного каменю"

Фото: СБУ

У Рівненській області Служба безпеки України заблокувала контрабанду нелегально видобутого бурштину-сирцю на суму майже 2 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Незаконний бізнес організували троє мешканців райцентру Сарни. Ділки нелегально видобували бурштин-сирець для реалізації на чорному ринку, у тому числі іноземним "замовникам". Виявлений товар зловмисники планували контрабандно переправити до однієї з країн Східної Азії", - повідомили оперативники.

Частину товару для перепродажу зловмисники скуповували в інших учасників тіньового промислу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення правопорушників до відповідальності.

Нагадаємо, на Волині вилучили майже 200 кілограмів контрабандного бурштину.