На Київщині прямо посеред вулиці чоловіка пограбували

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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, під час поїздки в автобусі між трьома чоловіками стався конфлікт. Сварка продовжилась на вулиці. Під час конфлікту один із них забрав телефон 43-річного місцевого жителя.

Свідки викликали поліцію. Правоохоронці затримали зловмисника. Тепер йому загрожуватиме 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці судитимуть трьох іноземців, яких обвинувачують у розбійному нападі на киянина. Чоловіки познайомилися з потерпілим у закладі, запропонували підвезти його додому, але натомість відвезли до Гідропарку, побили та пограбували.