Апеляційний суд Києва залишив під арештом Микитася

Він залишиться під вартою до 27 лютого

Він залишиться під вартою до 27 лютого

Фото: slovoidilo

Апеляційний суд Києва сьогодні, 20 січня, ухвалив рішення залишити ексголову "Укрбуду" та нардепа 8 скликання Максима Микитася під арештом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.

Так, Апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського райсуду Києва, який обрав запобіжний захід ексголові "Укрбуду" Максиму Микитасю у вигляді утримання під вартою до 27 лютого без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань з-за вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.