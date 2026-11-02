Розповіді про бажання закінчити війну - маскування бажання наповнити кишені
Представники Трампа пропонують відновити транзит російського газу до Європи через Україну, щоб досягти енергетичного перемир'я, - WSJ.
План двох спецпредставників президента США Кушнера та Уіткоффа передбачає постачання газу в ЄС через американського посередника, що принесе прибуток інвесторам зі США та транзитні доходи Україні. І відчувається, що інтереси інвесторів з США в пріоритеті.
Виторг за газ пропонують заморожувати на спеціальному рахунку, щоб Москва не могла направити її на війну. Проте ЄС виступив проти ініціативи, а Росія не погоджується, щоб гроші хтось десь заморожував.
Але цинізм ситуації вражає. Росія дуже хоче продавати газ та нафту до ЄС Але не може, бо санкції. А якщо ЄС буде купувати, наприклад, через Gunvor Group, якою нещодавно володіли росіяни, але яку американці санкціями примусили продати американцям, то це геть інше. І при цьому можна тягнути з продажами Україні ракет для Patriot. Мдя, партнери, такі партнери...