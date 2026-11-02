Розповіді про бажання закінчити війну - маскування бажання наповнити кишені

Той самий випадок, коли всі твої розповіді про бажання закінчити війну є лише маскуванням твого бажання наповнити свої кишені грошима за російські газ та нафту. І це ганебно

Той самий випадок, коли всі твої розповіді про бажання закінчити війну є лише маскуванням твого бажання наповнити свої кишені грошима за російські газ та нафту. І це ганебно

Фото з відкритих джерел

Представники Трампа пропонують відновити транзит російського газу до Європи через Україну, щоб досягти енергетичного перемир'я, - WSJ. План двох спецпредставників президента США Кушнера та Уіткоффа передбачає постачання газу в ЄС через американського посередника, що принесе прибуток інвесторам зі США та транзитні доходи Україні. І відчувається, що інтереси інвесторів з США в пріоритеті. Виторг за газ пропонують заморожувати на спеціальному рахунку, щоб Москва не могла направити її на війну. Проте ЄС виступив проти ініціативи, а Росія не погоджується, щоб гроші хтось десь заморожував. Але цинізм ситуації вражає. Росія дуже хоче продавати газ та нафту до ЄС Але не може, бо санкції. А якщо ЄС буде купувати, наприклад, через Gunvor Group, якою нещодавно володіли росіяни, але яку американці санкціями примусили продати американцям, то це геть інше. І при цьому можна тягнути з продажами Україні ракет для Patriot. Мдя, партнери, такі партнери...

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