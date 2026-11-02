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02 листопада 2026, 18:58

"У підвалі 25–30 людей": що відомо про інцидент у будинку на Київщині

02 листопада 2026, 18:58
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Фото ілюстративне
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У Петропавлівській Борщагівці Київської області біля приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України, зібралися місцеві жителі

Про це повідомляють у соцмережах, передає RegioNews.

Люди вимагали відчинити ворота, а в соцмережах поширювали повідомлення про нібито незаконне утримування людей у підвалі та загибель одного з громадян. Поліція спростувала інформацію про загиблого й заявила, що повідомлення про незаконне утримування людей не відповідають дійсності.

За даними правоохоронців, виклик надійшов від працівників приватної швидкої допомоги. Вони заявили, що їм перешкоджають дістатися до людини.

"До поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі", — повідомили правоохоронці.

Після появи інформації про інцидент у соцмережах почали стверджувати, що в будинку нібито утримують близько 40 людей у підвалі. На відео з місця події видно натовп біля воріт: люди вимагають відчинити їх, б'ють по них ногами та вигукують звинувачення в катуванні людей усередині. Також поширювали повідомлення про нібито загиблого внаслідок сутичок.

Згодом, за інформацією ТСН.ua, до будівлі пустили лікарку та представника поліції.

У поліції Київщини заявили, що повідомлення про незаконне утримування людей і смерть громадянина не відповідають дійсності. На місце прибули керівництво обласного управління Нацполіції та командування Національної гвардії. Вони з'ясовують обставини події.

У пресслужбі Нацгвардії також повідомили, що наразі інформації про загиблих або травмованих немає. За попередніми даними, у будинку перебувають військовослужбовці Нацгвардії.

Водночас о 18:23 ТСН.ua повідомило, що медикиня вийшла з будівлі. За її словами, чотирьох важкохворих людей забирають до лікарні.

"У підвалі там приблизно 25–30 людей", — заявила медикиня після відвідування будинку.

Вона також зазначила, що люди, які перебувають усередині, не знають, у якому статусі вони там перебувають.

Пізніше телеграм-канали повідомили, що із будівлі в Петропавлівці почали виводити людей, яких там утримували. В одного з чоловіків, за даними очевидців, зламаний хребет.

На місце подій прибув командувач Нацгвардії Півненко.


Він заявив, що чотирьох військових госпіталізували, а решта чоловіків у будівлі — військовослужбовці НГУ.

Очевидці вимагають звільнити всіх, кого утримують у будинку.

Нагадаємо, що у Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області сталася пожежа в пансіонаті. Внаслідок займання загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали та були госпіталізовані.

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