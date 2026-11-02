Суд визначив майже 1 млн грн застави підозрюваному в замаху на теракт: прокуратура подасть апеляцію

Фото: Київська обласна прокуратура

Святошинський районний суд Києва визначив заставу в розмірі 998,4 тис. грн чоловіку, якого підозрюють у закінченому замаху на вчинення терористичного акту. Прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За клопотанням прокурорів суд продовжив підозрюваному запобіжний захід. Водночас клопотання сторони обвинувачення задовольнили частково: замість виключно тримання під вартою суд визначив альтернативу у вигляді застави — 998 400 гривень.

У разі внесення застави чоловіка мають звільнити з-під варти. При цьому суд поклав на нього низку процесуальних обов'язків. Зокрема, він повинен прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду, не залишати місце проживання без відповідного дозволу, не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками, носити електронний засіб контролю і здати документи, які дають право на виїзд за кордон.

Чоловіку інкримінують закінчений замах на вчинення терористичного акту — ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підозрюваний був одним із замовників підривів будівель територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йшлося про організацію серії вибухів у 20–30 об'єктах ТЦК та СП.

За підрив районного центру пропонували 20 тисяч доларів, обласного — до 50 тисяч доларів. Окремо передбачали доплату за загиблих або поранених.

Один із епізодів стосувався підриву приміщення ТЦК та СП у Коломиї. Правоохоронці імітували цей злочин у межах контролю за його вчиненням.

За матеріалами слідства, після цього передали 13 тисяч доларів як оплату за нібито виконане замовлення. Також погоджували додаткову винагороду за нібито постраждалих військовослужбовців.

У Київській обласній прокуратурі заявили, що не погоджуються з визначеним розміром застави та оскаржуватимуть ухвалу суду. Прокурори наполягатимуть на запобіжному заході, який, на їхню думку, відповідатиме тяжкості інкримінованого злочину та наявним ризикам.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.