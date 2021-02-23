На Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу - Нацполіція

Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри

Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри

Фото: Нацполіція

В результаті сутичок під будівлею Офісу президента до управління Нацполіції доставлено 17 осіб.

Про це Facebook повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Правоохоронці заявляють, що кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу.

На цей час акція продовжується. Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції додали, що за фактом сутичок відкрили кримінальну справу за ст. 342 "опір представникові правоохоронного органу”.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

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Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані. Як повідомлялося раніше. Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.