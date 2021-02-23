08:59  23 лютого
В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19
17:22  23 лютого
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів
18:26  23 лютого
Війна на Донбасі: загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2021, 22:30 23

На Банковій затримали 17 осіб, відкрито кримінальну справу - Нацполіція

23 лютого 2021, 22:30 23
Читайте также на русском языке
Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри
Учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В результаті сутичок під будівлею Офісу президента до управління Нацполіції доставлено 17 осіб.

Про це Facebook повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Правоохоронці заявляють, що кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу.

На цей час акція продовжується. Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції додали, що за фактом сутичок відкрили кримінальну справу за ст. 342 "опір представникові правоохоронного органу”.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані. Як повідомлялося раніше. Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Київ протест митинг поліція затримання Сергій Стерненко

Після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі
23 лютого 2021, 22:09
Мітинг на Банковій: натовп штурмує Офіс президента
23 лютого 2021, 21:53
У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані
23 лютого 2021, 20:36
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Олена Дяченко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua