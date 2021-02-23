У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані

Поліція увірвалася в натовп людей

Поліція увірвалася в натовп людей

Фото Демократична сокира.Житомир

У Житомирі під час акції на підтримку активіста і колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка сталася бійка з поліцією

Про це повідомляє "Демократична сокира.Житомир", передає RegioNews.

На акції #стерненкуволю у Житомирі поліція увірвалась у натовп людей, забрала шини і протягла активістів по асфальту, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поліція затримала кількох учасників акції і відвезла в невідомому напрямку.

Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.

Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.

Також Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергієві Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка.

Також Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.