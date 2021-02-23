Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку

Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи

Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи

Фото з відкритих джерел

Львівська обласна рада ухвалила звернення до вищої влади з вимогою забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд апеляції екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, а також реформування судової системи України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Львівської облради.

Львівські депутати звернулися до президента України, генерального прокурора, Верховної Ради та уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо обвинувального вироку у справі Стерненка, який вони вважають несправедливим і необґрунтованим.

Зазначається, що обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича (потерпілий у справі –ред.).

На думку депутатів, це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.

Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування. Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів. З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.

Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.

Також Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергієві Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка.