В Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років

Його визнали винним у тому, що він викрав людину

Його визнали винним у тому, що він викрав людину

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту та колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, він отримав 7 років тюремного ув’язнення із конфіскацією половини майна.

Про це стало відомо із трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Стерненка візьмуть під варту в залі суду. Відомо, що перед судом в зал засідання не пускали вільних слухачів.

Стерненку інкримінують викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича, яке сталося навесні 2015 року. За словами потерпілого, йому зателефонував Стерненко і запропонував зустрітись, щоб обговорити питання його роботи.

Метою нападу, на думку прокурорів, було заволодіння майном Щербича – його банківською карткою і телефоном. Обтяжуючою обставиною суд визнав те, що злочин нібито вчинили у зв’язку з виконанням потерпілим службових обов’язків.

Стерненко та ще один фігурант справи свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Сергія Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолету. За цією статтею його звільнили від відповідальності, оскільки сплив термін давності.

Прокурори вимагали засудити Стерненка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, однак суд вирішив визнати його винним і відправив до в'язниці на 7 років і 3 місяці. Також суд присудив конфіскувати половину майна Стерненка.

Сам Активіст свою провину не визнав і заявив, що вважає справу і вирок політично вмотиваваними. Він звинуватив президента Володимира Зеленського, генпрокурора Ірину Венедіктову і мера Одеси Геннадія Труханова в обвинувальному вироку проти себе.

Нагадаємо, 16 червня активіста Стерненка відправили під домашній арешт

Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненка зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей у декларації генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.