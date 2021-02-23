Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення
У Києві до Офісу президента прийшли більше тисячі прихильників Сергія Стерненка. Підійти безпосередньо під ОП їм не дають силовики.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.
На вулицю Інститутську прийшло багато людей підтримати Стерненка, почалися сутички.
Протестувальники вимагають, щоб їх пропустили під стіни ОП.
Правоохоронці відкрили вузький прохід по Банковій з правого боку, але люди поки не поспішають ним скористатися і скандують "Київ, вставай! "І "Волю Стерненку".
Екс-нардеп Володимир Парасюк вже вступив у словесну перепалку з нацгвардійцем.
Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр. Силовики спробували відтіснити протестувальників, але нарвалися на контратаку.
Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.
Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.
Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.