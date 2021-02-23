08:59  23 лютого
В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19
17:22  23 лютого
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів
18:26  23 лютого
Війна на Донбасі: загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2021, 20:52 133

Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення

23 лютого 2021, 20:52 133
Читайте также на русском языке
Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр
Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр
Фото PavlovskyNews
Читайте также
на русском языке

У Києві до Офісу президента прийшли більше тисячі прихильників Сергія Стерненка. Підійти безпосередньо під ОП їм не дають силовики.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

На вулицю Інститутську прийшло багато людей підтримати Стерненка, почалися сутички.

Протестувальники вимагають, щоб їх пропустили під стіни ОП.

Правоохоронці відкрили вузький прохід по Банковій з правого боку, але люди поки не поспішають ним скористатися і скандують "Київ, вставай! "І "Волю Стерненку".

Екс-нардеп Володимир Парасюк вже вступив у словесну перепалку з нацгвардійцем.

Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр. Силовики спробували відтіснити протестувальників, але нарвалися на контратаку.

Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.

Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані.

Київ Офіс президента поліція протести Сергій Стерненко акції протесту

Чи пропонував Зеленський посаду Стерненкові: Мендель заперечує, Масі Найєм підтверджує
23 лютого 2021, 16:43
На суддю у справі Стерненка тисли Татаров, Венедіктова і Труханов - нардеп
23 лютого 2021, 15:54
Вибух у багатоповерхівці в Новодністровську: потерпіла померла у реанімації
23 лютого 2021, 14:52
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Олена Дяченко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram