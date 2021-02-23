Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення

Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр

Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр

Фото PavlovskyNews

У Києві до Офісу президента прийшли більше тисячі прихильників Сергія Стерненка. Підійти безпосередньо під ОП їм не дають силовики.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

На вулицю Інститутську прийшло багато людей підтримати Стерненка, почалися сутички.

Протестувальники вимагають, щоб їх пропустили під стіни ОП.

Правоохоронці відкрили вузький прохід по Банковій з правого боку, але люди поки не поспішають ним скористатися і скандують "Київ, вставай! "І "Волю Стерненку".

Екс-нардеп Володимир Парасюк вже вступив у словесну перепалку з нацгвардійцем.

Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр. Силовики спробували відтіснити протестувальників, але нарвалися на контратаку.

Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.

Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.