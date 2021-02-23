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23 лютого 2021, 11:59 140

Під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією

23 лютого 2021, 11:59 140
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Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку
Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої стались сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Між протестувальниками та поліцією стались сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.

Сутички стались на задньому виході з суду. Наразі учасники протесту блокують вихід з суду, поставили авто та заблокували виїзд.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту та колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, він отримав 7 років тюремного ув’язнення із конфіскацією половини майна.

суд Україна поліція Сергій Стерненко активісти

 
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