Під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку

Фото з відкритих джерел

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої стались сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Між протестувальниками та поліцією стались сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.

Сутички стались на задньому виході з суду. Наразі учасники протесту блокують вихід з суду, поставили авто та заблокували виїзд.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту та колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, він отримав 7 років тюремного ув’язнення із конфіскацією половини майна.