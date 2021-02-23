Під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією
Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку
Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку
Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої стались сутички з правоохоронцями.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Між протестувальниками та поліцією стались сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.
Сутички стались на задньому виході з суду. Наразі учасники протесту блокують вихід з суду, поставили авто та заблокували виїзд.
Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту та колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, він отримав 7 років тюремного ув’язнення із конфіскацією половини майна.
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