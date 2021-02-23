Після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі

Під Офісом президента триває велелюдний мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка

Під Офісом президента триває велелюдний мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка

Фото: РБК

У Києві на вулиці Банковій під будівлею Офісу президента відбулися сутички, під час яких постраждали люди.

Про це стало відомо із трансляції акції протесту на телеканалі "Прямий", також повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Одного потерпілого оглядають медпрацівники, під час зіткнень під Офісом президента демонстранти кидали фаєри в правоохоронців, а ті кидали їх назад.

Учасники акції влаштували бійку, вони хотіли прорватися до Офісу президента. Невідомі особи застосували сльозогінний газ.

Відомо, що оператора "4 каналу” працівники поліції намагалися силою затримати і кілька разів вдарили кийком по голові.

Хлопці, які стояли біля працівників правоохоронних органів розповідають, що їх кулаками і ногами били по всіх частинах тіла, вони виривали найактивніших протестувальників і потім їх били. Я вів журналістську зйомку, з камерою стояв, журналістське посвідчення в мене висіло”, - заявив журналіст у прямому ефірі.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані. Як повідомлялося раніше. Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.