Після сутичок на Банковій з’явилися перші постраждалі
У Києві на вулиці Банковій під будівлею Офісу президента відбулися сутички, під час яких постраждали люди.
Про це стало відомо із трансляції акції протесту на телеканалі "Прямий", також повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Одного потерпілого оглядають медпрацівники, під час зіткнень під Офісом президента демонстранти кидали фаєри в правоохоронців, а ті кидали їх назад.
Учасники акції влаштували бійку, вони хотіли прорватися до Офісу президента. Невідомі особи застосували сльозогінний газ.
Відомо, що оператора "4 каналу” працівники поліції намагалися силою затримати і кілька разів вдарили кийком по голові.
Хлопці, які стояли біля працівників правоохоронних органів розповідають, що їх кулаками і ногами били по всіх частинах тіла, вони виривали найактивніших протестувальників і потім їх били. Я вів журналістську зйомку, з камерою стояв, журналістське посвідчення в мене висіло”, - заявив журналіст у прямому ефірі.
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