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23 лютого 2021, 19:00 528

У Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка

23 лютого 2021, 19:00 528
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Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів
Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів
Фото: Telegram-канал Труха.Харків
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У Харкові та Чернівцях розпочалася акція протесту «#ВолюСтерненку» проти вироку українському активістові Сергію Стерненку, якого сьогодні засудили до 7 років та 3 місяців ув’язнення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на соцмережі.

На Центральній площі Чернівців триває акція протесту "#ВолюСтерненку".

На акцію вийшли чернівецький осередок ГО "Українські Студенти за Свободу" разом із "ФРІ", "Демократична Сокира", "Солідарна Молодь", небайдужі члени скаутської організації "Пласт", випускники УАЛ та випускники УКУ проти вироку українському активістові Сергію Стерненку, щоби привернути увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

23 лютого у суді Одеси українського активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців за викрадення людини. Розгляд справи відбувався з численними порушеннями, як-от ігнорування показань ключових свідків, обшуки без ордерів та можливості обшукованого звернутися до адвокатів, експертизи російською…. Окрім порушень, Сергій заявляє про затягування розгляду справи та тиск на суддів зі сторони Андрія Портнова –заступника голови Адміністрації президента Януковича. Це не перше політичне переслідування Стерненка – востаннє його звинувачували в умисному вбивстві, ігноруючи факт самозахисту та доказів замовлення вбивства активіста, - заявляють активісти.

Вони додають, що підтримують Сергія Стерненка і вимагають справедливого суду.

У Харкові стихійний мітинг на підтримку Стерненка розпочався під стінами Харківської ОДА. Людей зібралося чимало, є партійні прапори і прапори спілки ветеранів АТО. Очевидці стверджують, що мітингарі запалюють димові шашки і флаєри.

Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.

Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.

Також Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергієві Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

суд Чернівці Харьків протести Сергій Стерненко акції протесту

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