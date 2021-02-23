Мітинг на Банковій: натовп штурмує Офіс президента
Біля Офісу президента сталася сутичка мітингувальників із правоохоронцями. Підтримка активіста Сергія Стерненка пішла на кордон поліції – "стінка на стінку". Прорвати оточення не вдалося.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Україна24.Сьогодні.
Протестувальники спочатку кидали сніжки в кордон поліції, потім у хід пішли фаєри.
У бік правоохоронців, за словами очевидців, також розпилювали щось з балончиків, вибухають петарди.
Силовики заходять у натовп і розділюють його на частини, найзавзятіших виводять з натовпу.
З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи. Зокрема, екснардеп Володимир Парасюк відібрав шолом у правоохоронця, відніс трофей в натовп і повернувся в гущу сутичок.
Силовики стали зганяти протестувальників з даху адміністративної будівлі поруч з ОП. Дехто з мітингарів стрибав з даху в сніговий замет.
Як повідомлялося раніше, під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.
Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.
Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.
Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"