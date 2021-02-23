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23 лютого 2021, 21:53 36

Мітинг на Банковій: натовп штурмує Офіс президента

23 лютого 2021, 21:53 36
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Підтримка Стерненка пішла стінкою на правоохоронців
Підтримка Стерненка пішла стінкою на правоохоронців
Фото УП
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Біля Офісу президента сталася сутичка мітингувальників із правоохоронцями. Підтримка активіста Сергія Стерненка пішла на кордон поліції – "стінка на стінку". Прорвати оточення не вдалося.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Україна24.Сьогодні.

Протестувальники спочатку кидали сніжки в кордон поліції, потім у хід пішли фаєри.

У бік правоохоронців, за словами очевидців, також розпилювали щось з балончиків, вибухають петарди.

Силовики заходять у натовп і розділюють його на частини, найзавзятіших виводять з натовпу.

З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи. Зокрема, екснардеп Володимир Парасюк відібрав шолом у правоохоронця, відніс трофей в натовп і повернувся в гущу сутичок.

Силовики стали зганяти протестувальників з даху адміністративної будівлі поруч з ОП. Дехто з мітингарів стрибав з даху в сніговий замет.

Як повідомлялося раніше, під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані.

Офіс президента поліція протести Сергій Стерненко акції протесту

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