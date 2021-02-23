Мітинг на Банковій: натовп штурмує Офіс президента

Підтримка Стерненка пішла стінкою на правоохоронців

Підтримка Стерненка пішла стінкою на правоохоронців

Фото УП

Біля Офісу президента сталася сутичка мітингувальників із правоохоронцями. Підтримка активіста Сергія Стерненка пішла на кордон поліції – "стінка на стінку". Прорвати оточення не вдалося.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Україна24.Сьогодні.

Протестувальники спочатку кидали сніжки в кордон поліції, потім у хід пішли фаєри.

У бік правоохоронців, за словами очевидців, також розпилювали щось з балончиків, вибухають петарди.

Силовики заходять у натовп і розділюють його на частини, найзавзятіших виводять з натовпу.

З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи. Зокрема, екснардеп Володимир Парасюк відібрав шолом у правоохоронця, відніс трофей в натовп і повернувся в гущу сутичок.

Силовики стали зганяти протестувальників з даху адміністративної будівлі поруч з ОП. Дехто з мітингарів стрибав з даху в сніговий замет.

Як повідомлялося раніше, під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.