На Банковой задержали 17 человек, возбуждено уголовное дело - Нацполиция

Участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры

Участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры

Фото: Нацполиция

В результате столкновений возле здания Офиса президента в управление Нацполиции доставлены 17 человек.

Об этом Facebook сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Правоохранители заявляют, что несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.

В настоящее время акция продолжается. Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что по факту столкновений возбудили уголовное дело по ст. 342 "сопротивление представителю правоохранительного органа".

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирования судебной системы.

В Житомире сторонники Стерненко подрались с полицией: есть задержанные. Как сообщалось ранее, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.