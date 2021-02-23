Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергієві Стерненку

Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Фото з відкритих джерел

Сьогодні Ужгород приєднається до всеукраїнської акції протесту щодо вироку у справі активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення ФРІ Ужгород у Facebook.

Представники громадської організації ФРІ Ужгород закликають містян сьогодні о 19:00 приєднатися до мирної акції протесту на площі Театральній.

Ми, об’єднання громадських організацій, виступаємо категорично проти переслідування Сергія Стерненка за політичними мотивами. Справи, за якими активіста Стерненка намагаються притягти до відповідальності (політичної розправи), сфабриковані і ніякого стосунку до закону чи права не мають. Ми не залишимо їх без уваги. Нам рота не закрити, ми будемо протестувати проти свавілля влади, ми будемо нагадувати їм імена Каті Гандзюк, Миколи Яреми і Сергія Стерненка та багатьох інших, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.

Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.