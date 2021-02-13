Генпрокурор скасувала допит Ситника й інших працівників НАБУ у справі Татарова

Допит мав відбутися 15 лютого

Допит мав відбутися 15 лютого

Фото: УП

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що допит директора НАБУ Артема Ситника та начальника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського не відбудеться.

Про це Венедіктова написала у Facebook, пише RegioNews.

"Допит Ситника та Калужинського скасовується", - повідомила вона.

Допит Ситника та Калужинського відміняється. Вчора пізно ввечері повернулась з Брюселю. Думала, що в мене графік був... Posted by Irina Venediktova on Friday, February 12, 2021

Відомо, що у п'ятницю ввечері журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Офіс генпрокурора викликає директора НАБУ Ситника, керівника підрозділу детективів Калужинського, а також старшого детектива НАБУ Руслана Габрієляна на допит в якості свідків у справі заступника керівника Офісу президента Олега Татарова на понеділок, 15 лютого.

За його інформацією, керівників НАБУ викликали на допит заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який тісно пов'язаний з Татаровим і Анрієм Порновим, а також прокурор Юрій Розанов для того, щоб зобразити конфлікт інтересів НАБУ в розслідуванні справи Татарова.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

8 лютого повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.