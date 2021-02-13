Офіс генпрокурора викликає керівництво НАБУ й Ситника на допит, щоб забрати справу Татарова, - Бутусов

Раніше нардеп Юрчишин запідозрив Офіс президента у приховуванні Олега Татарова на посади

Раніше нардеп Юрчишин запідозрив Офіс президента у приховуванні Олега Татарова на посади

Фото з відкритих джерел

Офіс Генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Артема Ситника, щоб забрати справу проти заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Про це повідомляє у Facebook главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пише RegioNews.

"Нахабне правове беззаконня з метою "відмазати" заступника глави Офісу президента Олега Татарова відбувається прямо зараз - дивіться всі - суспільство, дипломати. Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко, який тісно пов'язаний з Татаровим і Андрієм Портновим, а також прокурор Юрій Розанов викликали на допит 15 лютого як свідків у справі Татарова ... старшого детектива НАБУ Руслана Габрієляна, начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинською і директора НАБУ Артема Ситника", - повідомив журналіст.

Він упевнений, що це робиться навмисно, щоб з'явилися причини забрати провадження: "Викликаючи як свідків керівників, які ведуть розслідування і керують НАБУ, Татаров вирішив руками своїх підручних зобразити ... конфлікт інтересів у справі, і забрати під цим приводом справу у НАБУ! За законом, не може будь-хто одночасно бути і процесуальною стороною, і свідком у справі. Тобто викликаючи як свідків відповідальних за розслідування, вони відразу приймуть рішення забрати справу Татарова на законних підставах з НАБУ".

"Уявіть собі цинізм. Уявіть собі безкарність і вседозволеність, яку собі дозволяє банда Татарова і Симоненка. Вони впевнені, що ні генпрокурор Венедіктова, ні президент Зеленський, ні глава ОП Єрмак, і ніхто інший у державі їм не завадить. Вони впевнені, що всі громадські протести і заяви західних дипломатів - це дурниця. Вони впевнені, що можна розтоптати всі обіцянки президента про боротьбу з корупцією, всі його прохання звертатися в НАБУ", - підкреслив Бутусов.

Генпрокуратура викликає на допит керівництво НАБУ і Артема Ситника, щоб забрати у НАБУ справа Татарова Нахабний... Posted by Юрій Бутусов on Friday, February 12, 2021

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

8 лютого повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.