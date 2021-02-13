Генпрокурор отменила допрос Сытника и других работников НАБУ в деле Татарова

Допрос должен был состояться 15 февраля

Допрос должен был состояться 15 февраля

Фото: УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что допрос директора НАБУ Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинського не состоится.

Об этом Венедиктова написала в Facebook, пишет RegioNews.

"Допрос Сытника и Калужинського отменяется", - сообщила она.

Допит Ситника та Калужинського відміняється. Вчора пізно ввечері повернулась з Брюселю. Думала, що в мене графік був... Posted by Irina Venediktova on Friday, February 12, 2021

Известно, что в пятницу вечером журналист Юрий Бутусов сообщил, что Офис генпрокурора вызывает директора НАБУ Сытника, руководителя подразделения детективов Калужинського, а также старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна на допрос в качестве свидетелей по делу заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова на понедельник, 15 февраля.

По его информации, руководителей НАБУ вызвали на допрос заместителя генпрокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровим и Андреем Порновим, а также прокурор Юрий Розанов для того, чтобы изобразить конфликт интересов НАБУ в расследовании дела Татарова.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

8 февраля сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.