Проголосувати за Вітренка втретє Рада може вже на початку наступного тижня, - Корнієнко

Це поки теоретичне припущення

Це поки теоретичне припущення

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Голова партії «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко вважає, що нове голосування Ради за призначення Вітренка міністром може бути на початку наступного пленарного тижня.

Про це Корнієнко повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24” в програмі "Хард з Влащенко”, передає RegioNews.

На початку наступного пленарного тижня призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка віце-прем’єр-міністром, міністром з питань енергетики може бути винесено на голосування Верховної Ради в третє.

Так відповів нардеп Олександр Корнієнко на запитання, коли може бути голосування за Вітренка.

Не на цьому пленарному тижні. Може бути теоретично на початку наступного, якщо ми знову пройдемо всі процедури. У нас по Вітренку спецрежим, ми проходимо всі процедури. Спочатку проходимо фракцію, збираємо 172 підписи..., - відповів Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Вітренка можуть винести втретє на розгляд Ради. Попередні дві спроби проголосувати за його призначення в парламенті провалилися.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.