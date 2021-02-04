08:56  04 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:07  04 лютого
Біля будівлі парламенту в Києві проходить мітинг проти COVID-вакцинації
08:11  04 лютого
ООС: бойовики обстріляли позиції українських військових із гранатометів
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2021, 10:45 44

Проголосувати за Вітренка втретє Рада може вже на початку наступного тижня, - Корнієнко

04 лютого 2021, 10:45 44
Читайте также на русском языке
Це поки теоретичне припущення
Це поки теоретичне припущення
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова партії «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко вважає, що нове голосування Ради за призначення Вітренка міністром може бути на початку наступного пленарного тижня.

Про це Корнієнко повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24” в програмі "Хард з Влащенко”, передає RegioNews.

На початку наступного пленарного тижня призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка віце-прем’єр-міністром, міністром з питань енергетики може бути винесено на голосування Верховної Ради в третє.

Так відповів нардеп Олександр Корнієнко на запитання, коли може бути голосування за Вітренка.

Не на цьому пленарному тижні. Може бути теоретично на початку наступного, якщо ми знову пройдемо всі процедури. У нас по Вітренку спецрежим, ми проходимо всі процедури. Спочатку проходимо фракцію, збираємо 172 підписи..., - відповів Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Вітренка можуть винести втретє на розгляд Ради. Попередні дві спроби проголосувати за його призначення в парламенті провалилися.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.

призначення Юрій Вітренко міністр Слуга народа Верховна Рада голосування Олександр Корнієнко

ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі
03 лютого 2021, 21:31
Стефанчук анонсував закон про відкликання нардепів, - ЗМІ
03 лютого 2021, 19:13
У Мінреінтеграції розповіли, як можуть пройти українські вибори в ОРДЛО
03 лютого 2021, 17:33
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua