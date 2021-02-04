МВС повідомляє про можливі силові провокації через блокування телеканалів Медведчука

Підрозділи МВС готові до захисту територіальної цілісності та збереженню стабільності в державі

Підрозділи МВС готові до захисту територіальної цілісності та збереженню стабільності в державі

Фото: з відкритих джерел

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що до МВС надходить оперативна інформація щодо здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС.

Ми уважно стежимо за подіями останніх днів у зв’язку з рішенням РНБО щодо блокування телеканалів... Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізаціі ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил", - зазначає Шкіряк.

МВС застерігає ймовірних ініціаторів та організаторів подібних злочинних сценаріїв, наголошуючи на невідворотності покарання у разі здійснення злочинів проти держави Україна.

Шкіряк запевняє, що правоохоронці не дадуть жодних шансів проросійським ворожим силам розколоти українське суспільство і розірвати країну.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.