У Зеленського заявили, що РНБО отримала докази фінансування каналів "групи Медведчука" з Росії
Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти трьох телеканалів та їхнього власника ґрунтується на свідченнях і доказах щодо їхнього фінансування державою-агресором.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у відеокоментарі, який є у розпорядженні "Укрінформу", пише RegioNews.
"Учора РНБО прийняла консолідоване рішення щодо накладення санкцій щодо трьох телеканалів та їхнього власника. Очевидно, що підставою цього стали незаперечні свідчення і докази, що ці телеканали вже довгий період часу фінансуються державою-агресором. Відповідно, держава не могла не діяти в тих умовах, коли агресія ще більше посилюється, коли Крим залишається окупованим, коли українські солдати продовжують гинути на окупованому Донбасі”, - підкреслив він.
За його словами, РНБО, отримавши від СБУ "очевидні докази” фінансування відповідних каналів з Російської Федерації, прийняла відповідне рішення щодо санкцій.
Водночас Жовква наголосив, що рішення РНБО не стосується порушення свободи слова.
"Можна взяти український медіапростір і подивитися, скільки щоденно, щотижнево проводиться незалежних журналістських розслідувань, спрямованих проти президента, проти влади в цілому, і вони продовжуються, очевидно, будуть тривати, бо це свобода і незалежність ЗМІ. Але не варто плутати ЗМІ, не варто плутати новини і фейки, пропаганду - це зовсім різні речі”, - підкреслив заступник керівника ОП.
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".
Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.
Стало відомо, що ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.
Згодом Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".
Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".
Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.