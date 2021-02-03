У Зеленського заявили, що РНБО отримала докази фінансування каналів "групи Медведчука" з Росії

В ОП наголосили, що рішення РНБО не стосується порушення свободи слова

В ОП наголосили, що рішення РНБО не стосується порушення свободи слова

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Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти трьох телеканалів та їхнього власника ґрунтується на свідченнях і доказах щодо їхнього фінансування державою-агресором.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у відеокоментарі, який є у розпорядженні "Укрінформу", пише RegioNews.

"Учора РНБО прийняла консолідоване рішення щодо накладення санкцій щодо трьох телеканалів та їхнього власника. Очевидно, що підставою цього стали незаперечні свідчення і докази, що ці телеканали вже довгий період часу фінансуються державою-агресором. Відповідно, держава не могла не діяти в тих умовах, коли агресія ще більше посилюється, коли Крим залишається окупованим, коли українські солдати продовжують гинути на окупованому Донбасі”, - підкреслив він.

За його словами, РНБО, отримавши від СБУ "очевидні докази” фінансування відповідних каналів з Російської Федерації, прийняла відповідне рішення щодо санкцій.

Водночас Жовква наголосив, що рішення РНБО не стосується порушення свободи слова.

"Можна взяти український медіапростір і подивитися, скільки щоденно, щотижнево проводиться незалежних журналістських розслідувань, спрямованих проти президента, проти влади в цілому, і вони продовжуються, очевидно, будуть тривати, бо це свобода і незалежність ЗМІ. Але не варто плутати ЗМІ, не варто плутати новини і фейки, пропаганду - це зовсім різні речі”, - підкреслив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

Стало відомо, що ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.

Згодом Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.