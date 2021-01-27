У Зеленського вважають, що для виключення Дубінського із фракції вистачить голосів

Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими

Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими

Фото: із відкритих джерел

Депутати від “Слуги народу” підтримають рішення про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції та призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо.TV заявив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

З приводу Олександра Дубінського, я мав виступ на засіданні фракції "Слуга народу” і доводив, що як інституція, як держава Сполучені Штати Америки не маючи достатньої доказової бази не можуть вводити санкції. Саме тому, я переконаний, що введені санкції проти пана Дубінського є цілком обґрунтованими і мають достатню кількість доказів”, - заявив Веніславський.

За його словами, фракція "прекрасно розуміє, які наслідки це може мати, якщо не буде відповідної реакції”.

Враховуючи цей факт, я впевнений, що у фракції знайдеться достатня кількість голосів, щоб тимчасово виключити Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу”. Особисто я буду голосувати за це”, - заявив представник Зеленського.

Веніславський також висловив переконаність, що під час голосування про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики фракція "Слуга народу” чи не одноголосно підтримає його кандидатуру.

Щодо пана Вітренка, то хочу зазначити, що голосів у нашій фракції в голосуванні про його призначення міністром енергетики теж вистачить. Під час першого голосування багато народних депутатів не голосували про призначення Вітренка керуючись аргументами, які були оприлюднені в ЗМІ, зокрема, про премії пана Вітренка від НАК "Нафтогазу”, тобто, фактично з держбюджету. На останній зустрічі пан Вітренко зміг переконати народних депутатів. Він чітко пояснив якого плану дотримуватиметься у сфері розвитку енергетики. Саме це і збільшило підтримку серед депутатів нашої фракції на його користь” - стверджує Веніславський.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів. Згодом Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього.

18 січня Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу” через санкції. 5 грудня 2020 року повідомлялося, що у Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського.

Також повідомлялось, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу". На зустрічі Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися, а Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

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