У Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов

Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными

Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными

Фото: из открытых источников

Депутаты от "Слуги народа" поддержат решения об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции и назначении Юрия Витренко министром энергетики.

Об этом в эфире телеканала Еспресо.TV заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

По поводу Александра Дубинского, я имел выступление на заседании фракции "Слуга народа" и доказывал, что как институт, как государство Соединенные Штаты Америки не имея достаточной доказательной базы не могут вводить санкции. Именно поэтому, я убежден, что введенные санкций против господина Дубинского являются вполне обоснованными и имеют достаточное количество доказательств", - заявил Вениславский.

По его словам, фракция "прекрасно понимает, какие последствия это может иметь, если не будет соответствующей реакции".

Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Лично я буду голосовать за это", - заявил представитель Зеленского.

Вениславский также выразил уверенность, что во время голосования за назначение Юрия Витренко министром энергетики фракция "Слуга народа" чуть ли не единогласно поддержит его кандидатуру.

Относительно господина Витренко, то хочу отметить, что голосов в нашей фракции в голосовании о его назначении министром энергетики тоже хватит. Во время первого голосования многие народные депутаты не голосовали за назначение Витренко руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК "Нафтогаз", то есть фактически из госбюджета. На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу", - утверждает Вениславский.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов. Позже Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.

18 января Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций. 5 декабря 2020 года сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.

Также сообщалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа". На встрече Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться, а Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

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