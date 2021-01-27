У Раді кажуть, що голосування за Вітренка може відбутись уже завтра
Подання від фракції "Слуга народу" щодо його кандидатури вже офіційно оформили і передали до ВР
Подання від фракції "Слуга народу" щодо його кандидатури вже офіційно оформили і передали до ВР
Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, ймовірно, відбудеться у Верховній Раді у четвер, 28 січня.
Як пише RegioNews, про це повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Подання від фракції щодо цієї кандидатури ми вже офіційно оформили і передали. Тепер вже від прем'єр-міністра повинні бути внесені всі документи. Наскільки мені відомо, і глава фракції підтвердив, дуже ймовірно, що голосування відбудеться завтра", — зазначила Кравчук.
Раніше повідомлялося, що "слуги" вже зібрали понад 200 підписів за призначення Вітренка міністром енергетики.
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