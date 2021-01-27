В Раді зареєстровано законопроєкт про дозвіл на подвійне громадянство

Нардепи пропонують внести відповідні зміни до українського законодавства

Нардепи пропонують внести відповідні зміни до українського законодавства

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Законопроект №4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України" зареєстровано у Верховній Раді.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної ради.

Народні депутати України пропонують внести зміни до українського законодавства, які дозволять мати подвійне громадянство.

Відповідний законопроект №4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України" зареєстровано у Верховній Раді.

Автори законопроекту пропонують внести зміни до закону України "Про громадянство", які надають громадянам України право набувати громадянство (підданство) іноземної держави без втрати громадянства України. Запропоновані зміни також дають змогу іноземцям набувати громадянство України без відмови від громадянства своєї країни.

Законопроєкт перебуває на розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Автори законопроєкту Дунда Олег Андрійович, Аліксійчук Олександр Васильович, Микиша Дмитро Сергійович, усі представляють фракцію "Слуга народу".

Як повідомлялося раніше, Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить Татарову уникнути відповідальності.

Також стало відомо, що Зеленський відкликав закон про розгін Конституційного Суду. Документ так і не розглянули в профільному комітеті.