У Кам’янці-Подільському невідомі спалили автомобіль депутатки міськради

У поліції відкрили кримінальне провадження

У поліції відкрили кримінальне провадження

Фото: Нацполіція

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині спалили автомобіль депутатки міської ради від ВО "Свобода" Олесі Понятовській. В партії це пов’язують з політичною діяльністю депутатки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook ВО "Свобода" Кам’янець-Подільський.

Сьогодні вночі невідомі спалили авто депутата Кам’янець-Подільської міської ради від ВО "Свобода" Олесі Понятовської", - йдеться у повідомленні.

У партії вважають, що автомобіль спалили навмисно, намагаючись таким чином залякати депутатку, оскільки вона є членом постійної земельної комісії та входить до кількох комісії, в результаті роботи яких вже відкриті кримінальні провадження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 18 січня уже цього року в Кам’янці-Подільському група депутатів спробувала самостійно призначити секретаря міськради. Для цього намагалися провести позачергову сесію.