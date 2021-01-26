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26 січня 2021, 13:40 68

Смертельна пожежа у Харкові: поліція встановила особи усіх загиблих

26 січня 2021, 13:40 68
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Станом на 26 січня дані про особи усіх загиблих в пожежі встановлені
Станом на 26 січня дані про особи усіх загиблих в пожежі встановлені
Фото: ДСНС
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Працівники правоохоронних органів в ході слідства встановили особи усіх загиблих внаслідок пожежі у приватному пансіонаті "Золотий час" у Харкові, яка сталася 21 січня.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції Харківщини, передає RegioNews.

За даними Нацполіції, під час пожежі загинули 15 літніх людей — дев'ять жінок та шість чоловіків.

Це дев'ять жінок віком від 67 до 85 років та шість чоловіків віком від 71 до 91 року”, - розповіла речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова.

На запитання, чи передавали тіла загиблих для поховання родичам, у відділі комунікації відповіли, що поки тривають експертизи.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

пожежа Харьків слідство Нацполіція будинок для літніх людей
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