Ціна омріяного кадру: на які поступки піде Кремль на саміті в Китаї

Як би російський диктатор не хотів отримати фото на трьох (США-Росія-Китай), щоб створити ілюзорні паралелі з Ялтою-1945, він його не отримає просто так

Як би російський диктатор не хотів отримати фото на трьох (США-Росія-Китай), щоб створити ілюзорні паралелі з Ялтою-1945, він його не отримає просто так

Фото: з відкритих джерел

До Маямі, 14 грудня на 20-ку навряд чи наважиться їхати, а от до міста Шеньчжень (КНР) 18 листопада ц.р., на саміт АТЕС поїде. Чи отримає омріяне фото? Не факт. Можливо, але ДУЖЕ за дорого. Шкода лише, що на такий тристоронці зараз за Україну нікому буде заступитися. Тому з російських "геостратегів” візьмуть іншу данину. Як би там не було, це для нас нічого доброго не принесе. Тому треба, хоча б звернутися до інших учасників цього саміту, насамперед, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сінгапуру, Чилі, щоб вони висловили свою думку офіційному Пекіну щодо недоцільності економічний саміт перетворювати в майданчик для рішення безпекових питань, тим більше робити окремі заходи з країною, яка є агресором.

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