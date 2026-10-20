Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Через ворожі удари в окремих районах регіону виникли перебої з електропостачанням. Об'єкти критичної інфраструктури працюють від резервних джерел живлення.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Профільні фахівці вже працюють на місцях над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня російські війська завдали удару по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі на Київщині. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали.