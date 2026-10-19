09:36  19 жовтня
У Львові біля стадіону "Динамо" потяг на смерть збив дівчину
10:35  19 жовтня
На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок
10:49  19 жовтня
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
19 жовтня 2026, 12:20

Благими намірами: як "сертифікат ідентичности" розколює українців за кордоном

19 жовтня 2026, 12:20
Читайте также на русском языке
Простими рішеннями встелений шлях у пекло, хай навіть наміри були добрі
Простими рішеннями встелений шлях у пекло, хай навіть наміри були добрі
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Нещодавнє рішення МЗС запровадило "сертифікат збереження української національної ідентичності" для дітей за кордоном. Намір зрозумілий: підтримати українські школи й громади. Але цей інструмент змішує три різні речі: участь, освітні результати й національну належність. І ставить питання, якого держава не повинна ставити: хто достатньо українець?

Про це пише Kateryna Yasko у своїй колонці (посилання). Катерина добре знає, про що пише: вона з колегами розробила й реалізує проєкти Амбасада українських сенсів і Майстерня глобального українства, які об'єднали сотні українок і українців за кордоном, людей різних поколінь, з різними громадянствами, із півсотні країн. Катерина очолює робочу групу "Світове українство" на платформі IDEM, де понад півтори сотні фахівців та громадських активістів готують рекомендації для державної політики у сфері ідентичності -- включаючи найважливіший аспект: що держава робить, чого держава не робить, чого держава не має робити в жодному випадку.

Я згоден з Катериною. Тільки за всім цим стоїть не МЗС, а Ірина Верещук, яка придумала і просуває цю тему зі звичним для неї підходом "офісу простих рішень". МЗС лише виконав доручення, спущене згори. А народ має право знати своїх героїв.

Хто винен, розібралися.

Тепер що робити?

  1. Я би порадив призупинити дію наказу й провести системне обговорення з фахівцями, тим більше що такі фахівці зібрані на згаданій платформі IDEM, започаткованій Міністерством молоді й спорту України. (До речі, це профільне міністерство, що відповідає за розробку державної політики у цій сфері, і там навіть не знали, що готується таке рішення, і тим більше не погоджували його.)
  2. Очевидно, певний запит із українських громад за кордоном існує. Тому якийсь інструмент потрібно розробити. Але важливо врахувати соціопсихологічні й соціокультурні аспекти (фахівці знають, але їх не спитали) й не змішувати активізм, освіту та ідентичність. І не створювати ситуацій, які можна було би трактувати як розділення українців на сорти.

Один вже ділив українців на сорти, і ви знаєте, чим це завершилося.

Українці вже по факту світова нація, і державну політику у цій сфері треба формувати обережно й фахово.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Європа МВС діти сертифікати ідентичність
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
У Харкові за 100 тисяч продавали роботу в ДСНС
19 жовтня 2026, 14:50
Житель Херсонщини організував "таксі для дезертирів"
19 жовтня 2026, 14:35
У Дніпрі ВАЗ врізався в дерево: водій загинув
19 жовтня 2026, 14:26
Ударив ножем у серце: на Закарпатті чоловіка засудили до 8 років за вбивство
19 жовтня 2026, 14:13
Вибухи у Дніпрі: є поранений
19 жовтня 2026, 13:55
На заході України знищили 36 реактивних дронів "Герань-2" та "Герань-4"
19 жовтня 2026, 13:43
Удар "Бандеролі" по Кривому Рогу: 7 поранених, пошкоджено 17 багатоповерхівок
19 жовтня 2026, 13:34
"Від карми не втечеш": прикордонники показали, як окупант намагався тікати від українського дрона
19 жовтня 2026, 13:20
Евакуація з Олешок: Україна та Росія узгоджують останні деталі – Лубінець
19 жовтня 2026, 12:59
Пошкоджені десятки будинків: кількість постраждалих в Ірпені зросла
19 жовтня 2026, 12:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Всі блоги »