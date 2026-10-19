У Києві сталась стрілянина в ТЦК
Інцидент стався увечері 19 жовтня. Чоловік відкрив вогонь у приміщенні ТЦК
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Стрілянина сталась у приміщенні ТЦК у Печерському районі. Стрілка уже затримали. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого доставили туди для мобілізації.
Внаслідок стрілянини поранення дістали троє поліцейських та троє військових. Постраждалих госпіталізували.
"На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Всі обставини події встановлюються", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.
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