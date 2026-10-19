У Києві сталась стрілянина в ТЦК

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Стрілянина сталась у приміщенні ТЦК у Печерському районі. Стрілка уже затримали. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого доставили туди для мобілізації.

Внаслідок стрілянини поранення дістали троє поліцейських та троє військових. Постраждалих госпіталізували.

"На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Всі обставини події встановлюються", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.