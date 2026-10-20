Фото: ДСНС

Вночі 20 жовтня російські війська завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали.

Рятувальники ліквідували пожежу на місці влучання. Наразі тривають роботи з розбору завалів.

На місці також працювали психологи ДСНС, які надали допомогу постраждалим та мешканцям.

Нагадаємо, 19 жовтня росіяни атакували Хмельницький. Загинули дві літні жінки, ще двох людей госпіталізували.