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20 жовтня 2026, 09:27

На Тернопільщині ворожі БпЛА пошкодили три енергооб'єкти

20 жовтня 2026, 09:27
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Ілюстративне фото: АрміяInform
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У ніч на 20 жовтня ворожі безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір Тернопільщини. Російські війська цілеспрямовано намагаються вивести з ладу критичну інфраструктуру області, щоб залишити населення без світла і тепла

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, передає RegioNews.

Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження на трьох об'єктах енергетики в Кременецькому районі. Крім того, ворожі удари пошкодили приватні домогосподарства у Чортківському районі.

На місцях влучань працюють відповідні служби, які здійснюють ліквідацію наслідків.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 30 локаціях.

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