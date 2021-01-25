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25 січня 2021, 13:26 186

У Харкові місцевого жителя намагалися підірвати гранатою

25 січня 2021, 13:26 186
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Потерпілого госпіталізували в лікарню з травмою голови
Потерпілого госпіталізували в лікарню з травмою голови
Фото: з відкритих джерел
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У Московському районі Харкова вночі 24 січня стався інцидент - чоловіка вдарили по голові, а потім кинули в його бік гранату.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Харківської області.

Як зазначають правоохоронці, в поліцію звернувся місцевий житель і повідомив, що в бік його брата невідомий кинув гранату і зник.

Постраждалий розповів, що близько 23:30 у будинку №52 по вулиці Владислава Зубенко невідомий ударив його по голові й кинув під ноги предмет, схожий на гранату. Після цього одразу втік. 38-річний чоловік встиг відкинути боєприпас у бік ногою, після чого пролунав вибух.

З місця події вилучено речові докази.

За фактом слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - відзначили в поліції.

Чоловік з травмою, отриманою в результаті удару по голові, госпіталізований в лікарню. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який кинув гранату.

Раніше повідомлялося, що в Харкові помер один з п'яти пенсіонерів, яких доставили до лікарні після пожежі в будинку літніх.

Харьків поліція жертва Граната Боєприпаси вибух
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