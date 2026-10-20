Фото: ДСНС

Вночі 20 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками житловий сектор та цивільну інфраструктуру міста Ізюм на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожих влучань виникли чотири осередки пожеж. На територіях приватних домоволодінь вогонь охопив житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративну будівлю. Крім того, пошкоджень зазнали інші житлові будівлі та легкові автомобілі.

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

На місцях подій, попри загрозу повторних обстрілів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня російські війська завдали удару по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі на Київщині. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали.